Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

Кира Карон
14:00 13.09.2021
С 2022 года пособия по беременности и родам будут назначать без заявления гражданина.
Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке
© Фото: Александр Кондратюк, РИА Новости
Читайте нас на:

В России начиная с 2022 года пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина. Соответствующий проект подготовил Минтруд России.

«Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу», - говорится в сообщении.

На данный момент проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступил в силу закон о выплатах беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Деньги будут платить ежемесячно.

Чтобы получить выплаты беременным, нужно соблюсти несколько условий. Первое - встать на учет на ранних сроках - до 12 недель. Второе - в семье должен быть недостаток среднедушевого дохода до показателя прожиточного минимума (12,7 тысячи рублей).

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
14:09 В стране и мире
Видео
«Шли на звуки музыки»: спасатели нашли упавший под Иркутском самолет благодаря аудиоколонке
14:22 В стране и мире
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
13:10 В стране и мире
Видео
Директор посадочной площадки раскрыл детали крушения самолета в Иркутской области
07:48 Спорт
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
11:45 В стране и мире
Видео
Опубликованы кадры с места крушения самолета в Иркутской области
Популярное
Путин допустил, что ему придется уйти на карантин
Видео
«Я помешал ему добиться истории»: Медведев рассказал о победе над Джоковичем на US Open
Видео
Пожертвовал зарплатой врача скорой помощи: Розенбаум рассказал, как пришел на большую сцену
Вдова Кобзона рассказала, как чуть не утонула в море
Няня девочки, госпитализированной из дома на Совхозной улице, рассказала о самочувствии
В МВД рассказали, как мошенники чаще всего похищают деньги у россиян
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.