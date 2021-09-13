Пособия по беременности и родам будут назначать в беззаявительном порядке

В России начиная с 2022 года пособия по беременности и родам будут выплачиваться проактивно, без заявления от гражданина. Соответствующий проект подготовил Минтруд России.

«Кроме того, в связи с переходом на электронный больничный работникам со следующего года не потребуется передавать какие-либо сведения работодателю для получения оплаты по больничному листу», - говорится в сообщении.

На данный момент проект постановления правительства размещен на общественное обсуждение Минтрудом России.

Ранее стало известно, что с 1 июля в России вступил в силу закон о выплатах беременным женщинам и родителям, которые в одиночку воспитывают детей. Деньги будут платить ежемесячно.

Чтобы получить выплаты беременным, нужно соблюсти несколько условий. Первое - встать на учет на ранних сроках - до 12 недель. Второе - в семье должен быть недостаток среднедушевого дохода до показателя прожиточного минимума (12,7 тысячи рублей).