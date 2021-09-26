Операция с ковшом: башкирский экскаваторщик спас застрявшего в окне кота

Жителю Башкирии на тракторе спас кота, застрявшего в окне многоквартирного дома. Соответствующее видео опубликовали местные жители в социальных сетях.

Очевидцы рассказали, что молодой человек работал неподалеку от места происшествия на тракторе. Увидев, что животное попало в беду, он поднял ковш спецмашины до уровня третьего этажа, взобрался на него и высвободил кота.

После завершения операции по спасению кота мужчина спустился под аплодисменты жителей района.

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