«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске

В Ульяновске бродячие собаки напали на собаку инвалида-колясочника. Соответствующие кадры с камер видеонаблюдения были опубликованы в Сети. Сам Александр Ливанов рассказал «Звезде», как ему удалось спасти своего любимца от нападения.

Инцидент произошел утром, когда мужчина и его питомец завершали прогулку. С территории стройки выбежали бездомные собаки, начали лаять и бросились на мопса.

«Сначала они побежали с двух сторон, пытался отбиться от одной собаки, потом повернулся - вторую. Уже понимаю, что у меня начинают тащить собаку, вариантов нет, приходится делать типа прыжок на свою собаку, утащить под себя», - поделился воспоминаниями он.

Впоследствии к лежащему на земле Александру подбежали соседи и помогли ему встать.

«Любой хозяин, мне кажется, будет свое животное защищать, это нормальная реакция. Собака не пострадала, хотя его тянули за лапы - было перетягивание мопса тут», - сказал мужчина.

Хозяин собаки также рассказал, что играет в ульяновской сборной по баскетболу на колясках, занимается данным видом спорта уже три года. Возможно, именно такая подготовка могла помочь мужчине спасти свою собаку.