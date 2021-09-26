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Нарышкин назвал политизированным доклад разведки США о COVID-19

Анна Назайкина
11:09 26.09.2021
Ранее были опубликованы рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену по итогам 90-дневного расследования.
Нарышкин назвал политизированным доклад разведки США о COVID-19
© Фото: Boris Roessler, dpa, globallookpress
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В докладе американских спецслужб о происхождении COVID-19 содержатся политизированные оценки, что нехарактерно для разведывательных ведомства. Об этом директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин заявил в беседе с RT.

«Совсем недавно разведсообщество США опубликовало свой доклад, где содержались очень расплывчатые, политизированные оценки, что, конечно, для разведки нехарактерно и выглядит очень непрофессионально», - сказал он.

По мнению директора службы, такой подход может быть связан с кризисом, вызванным усилиями политизировать деятельность разведывательного сообщества США.

«Что касается вот наших знаний — мы, конечно, так пытаемся следить за этим вопросом. Но каких-либо доказательств, говорящих о том, что этот вирус создан в лаборатории, мы не получали. И поэтому мы придерживаемся, конечно, версии о том… Версии, которой придерживается и большинство, по-моему, из научного сообщества, что этот вирус, конечно, родился в природе», — добавил Нарышкин.

Ранее разведывательное сообщество США пришло к выводу, что коронавирус не был разработан в качестве биологического оружия. Рассекреченные выдержки из доклада президенту Джо Байдену по итогам 90-дневного расследования опубликованы на сайте офиса директора американской национальной разведки.

По предположение одного из разведывательных ведомств, первое заражение человека этим опасным вирусом могло случиться после инцидента в лаборатории в Ухани. Также в докладе утверждается, что Пекин препятствует глобальному расследованию и сопротивляется обмену данными.

Впоследствии в посольстве КНР в Соединенных Штатах заявили, что новый доклад американских разведывательных служб о происхождении коронавируса является научно неубедительным. Также в китайской дипмиссии призвали к тому, чтобы исследованием данного вопроса занимались ученые, а не сотрудники разведки.

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