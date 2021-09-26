Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Диетолог раскрыл необычайно полезные свойства тыквы

Анна Назайкина
10:40 26.09.2021
Так, специалист обратил внимание на наличие в тыкве витамина К, который защищает организм от остеопороза.
© Видео: ТРК "Звезда" © Фото: Monstera, Pexels
Читайте нас на:

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» раскрыл необычайно полезные свойства тыквы. По словам специалиста, этот плод богат витаминами, что позволяет ему, в частности, стимулировать работу мозга и улучшать обмен веществ.

«Тыква по своим свойствам ближе к моркови. Их объединяет то, что и в моркови, и в тыкве довольно много каротиноидов. Они в организме делают массу дел. В частности, это предшественник витамина А. Обычно все говорят, что это улучшение свойств кожи, улучшение волос, ногтей. Витамин А также стимулирует иммунитет, защищает от опухолевого роста, улучшает зрение, задерживает развитие атеросклерозов», - отметил врач.

Также диетолог обратил внимание на наличие в тыкве витамина К, который защищает организм от остеопороза, способствует удержанию кальция в костях, регулирует свертываемость крови, предотвращает тромбозы и улучшает микроциркуляцию и питание.

В этом плоде также содержится большое количество пищевых волокон, которые дают сильный эффект в обмене веществ. Они улучшают углеводный, жировой обмен, уменьшают уровень плохого холестерина в крови.

Ранее Михаил Гинзбург заявлял, что люди недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни. Врач отмечал, что данные витамины предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск возникновения опухоли.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
11:52 В стране и мире
Помощник гида назвал ошибку туристов при подъеме на Эльбрус
11:46 В стране и мире
Нарышкин напомнил об опытах Запада с влиянием электромагнитных волн на человека
11:17 Спорт
Скорость, техника и стиль: профессиональные бойцы назвали преимущества Усика в бою с Джошуа
11:22 ОПК
Видео
Стрелок на БМП-3 смог потушить свечи точными выстрелами: уникальные кадры
06:51 В стране и мире
Видео
«Он греет, зря смеетесь»: Путин показал Шойгу «камин» в своей палатке во время прогулки по тайге
Популярное
Видео
Путину показали медвежью берлогу в сибирской тайге
Названы снижающие продолжительность жизни продукты
СМИ раскрыли подробности расставания Тома Круза и Хейли Этвелл
Лучший друг здоровья: назван напиток для предотвращения рака и инсульта
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.