Диетолог раскрыл необычайно полезные свойства тыквы

Диетолог, доктор медицинских наук Михаил Гинзбург в беседе со «Звездой» раскрыл необычайно полезные свойства тыквы. По словам специалиста, этот плод богат витаминами, что позволяет ему, в частности, стимулировать работу мозга и улучшать обмен веществ.

«Тыква по своим свойствам ближе к моркови. Их объединяет то, что и в моркови, и в тыкве довольно много каротиноидов. Они в организме делают массу дел. В частности, это предшественник витамина А. Обычно все говорят, что это улучшение свойств кожи, улучшение волос, ногтей. Витамин А также стимулирует иммунитет, защищает от опухолевого роста, улучшает зрение, задерживает развитие атеросклерозов», - отметил врач.

Также диетолог обратил внимание на наличие в тыкве витамина К, который защищает организм от остеопороза, способствует удержанию кальция в костях, регулирует свертываемость крови, предотвращает тромбозы и улучшает микроциркуляцию и питание.

В этом плоде также содержится большое количество пищевых волокон, которые дают сильный эффект в обмене веществ. Они улучшают углеводный, жировой обмен, уменьшают уровень плохого холестерина в крови.

Ранее Михаил Гинзбург заявлял, что люди недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни. Врач отмечал, что данные витамины предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск возникновения опухоли.