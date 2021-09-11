Диетолог назвал продлевающие жизнь витамины

Диетолог Михаил Гинзбург рассказал, что люди недооценивают влияние витаминов F, H и K на продолжительность жизни. Таким образом, не оказывается достаточное влияние на их употребление.

Врач отметил, что данные витамины предотвращают развитие сердечно-сосудистых заболеваний и снижают риск возникновения опухоли. Кроме того, витамин К помогает свертываемости крови и предотвращает остеопороз, передает «Вечерняя Москва».

Витамин F содержится в полиненасыщенных жирных кислотах Омега-3. Жирной морской рыбе и льняном масле. Витамин H усваивается из яичного желтка, фасоли. А витамин K содержится в белокочанной и цветной капусте, брокколи.

Ранее врач и телеведущий Александр Мясников назвал лучший способ восстановить дефицит витамина D.

По его словам, прием витамина в таблетках актуален, если у человека при лабораторном исследовании диагностирован дефицит. Витамин D содержится в морепродуктах, печени трески и яйцах.