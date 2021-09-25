Депутат Рады предупредила о веерных отключениях тепла на Украине

Украина рискует не дожить до следующего отопительного сезона. С таким мрачным прогнозом выступила депутат Верховной Рады Людмила Буймистер. С ее слов, энергетическая отрасль страны пришла в упадок из-за непрофессионального управления.

«Мы хотим популистски ограничивать тарифы, и сделали это, на газ и на электроэнергию, слава богу, хоть люди немного этот отопительный сезон, возможно, чуть легче переживут», - заявила депутат в эфире телеканала «Наш».

Подобные шаги не пройдут бесследно, считает парламентарий. Она предрекла украинцам веерные отключения отопительных сетей.

«Как следствие этого всего, до следующего отопительного сезона мы просто не доживем», - заключила парламентарий.

Ранее экс-депутат Рады Евгений Мураев назвал президента Украины Владимира Зеленского ответственным за повышение тарифов ЖКХ для населения. Он напомнил действующим властям о почти пустых газовых хранилищах страны и призвал решать проблемы на профессиональном уровне.