В Германии не исключили срыв запуска «Северного потока - 2» из-за ящериц

Неожиданно «найденная» популяция редких зеленых ящериц или других представителей фауны может остановить ввод в эксплуатацию газопровода «Северный поток - 2». Такую ситуацию не исключил сопредседатель партии «Альтернатива для Германии» Тино Хрупалла. Он оценил риски срыва проекта по транспортировке газа из России в Германию с действиями «зеленых».

«То, что "зеленые" будут всячески пытаться торпедировать "Северный поток-2", не стало сюрпризом. Однако им не удалось предотвратить завершение проекта. Теперь предстоит выяснить, удастся ли его столь успешно ввести в эксплуатацию. Я буду настроен скептически до тех пор, пока по трубопроводу не пойдет первый газ», - сказал Хрупалла в интервью «Ленте.ру».

О своих намерениях продолжить вставлять палки в колеса российско-германскому проекту сопредседатель «Зеленых» Анналена Бербок заявляла неоднократно ранее.

Об окончании строительства трубопровода стало известно 10 сентября. Две нити газопровода проложены по дну Балтийского моря и ведут из России в Германию через исключительные экономические зоны нескольких стран. Годовая мощность «Северного потока - 2» - 55 миллиардов кубометров газа.