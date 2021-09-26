Двух человек задержали за стрельбу в сочинском ТЦ
Пострадавших в результате инцидента нет.
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Двух мужчин задержали за стрельбу в ТРЦ «МореМолл» в Сочи. Об этом рассказали в региональном МВД в субботу.
Как уточняется, между двумя мужчинами произошел конфликт. В время него 22-летний участник потасовки выстрелил вверх из травматического пистолета, передает ТАСС.
Сообщается, что пострадавших в результате инцидента нет.
В июле в центре Москвы в ТЦ на Верхней Красносельской улице произошла массовая драка со стрельбой.
Прибывшие на место полицейские задержали несколько дебоширов и доставили их в отдел для проверки на причастность к противоправным деяниям.