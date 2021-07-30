Массовая драка со стрельбой произошла в ТЦ в центре Москвы

В центре Москвы на Верхней Красносельской улице произошла массовая драка со стрельбой. Конфликт вспыхнул в одном из торговых центров.

«Инцидент произошел в ТЦ на Верхней Красносельской улице. Между гражданами произошел конфликт, который перерос в драку. Один из участников применил оружие, какое именно в настоящее время устанавливается», - сообщил ТАСС источник в правоохранительных органах.

Прибывшие на место полицейские задержали несколько дебоширов и доставили их в отдел для проверки на причастность к противоправным деяниям, отметили в пресс-службе столичного главка МВД.

Информация о возможных пострадавших в результате массовой драки не поступала, о причинах стычки тоже ничего не известно. По данному факту проводится проверка по итогам которой будет принято правовое решение.