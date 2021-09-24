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СМИ: бывшего главу Каталонии Пучдемона задержали в Италии

Виктория Ивашечкина
01:50 24.09.2021
Уточняется, что полиция арестовала экс-политика во исполнение европейского ордера, изданного в 2019 году.
СМИ: бывшего главу Каталонии Пучдемона задержали в Италии
© Фото: Thierry Roge globallookpress
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Экс-глава каталонского правительства Карлес Пучдемон задержан на острове Сардиния по постановлению Верховного суда Испании. Об этом сообщает издание El Confidencial.

Издание уточняет, что полиция арестовала политика во исполнение европейского ордера, изданного в октябре 2019 года судьей Верховного суда Пабло Льяреной. В нем прописывается, что бывший председатель правительства Каталонии обвиняется в подстрекательстве к мятежу и растрате госсредств.

По последним данным, сардинские и итальянские СМИ о задержании Пучдемона не сообщают.

Бывший политик скрывается от испанских властей с 2017 года. Пучдемон уехал из Испании после проведения незаконного референдума о независимости и провозглашения ее региональным парламентом.

В начале прошлого года стало известно о том, что бельгийский суд прекратил дело об экстрадиции каталонских политиков Карлеса Пучдемона и Тони Комина.

Такое решение было принято в связи с тем, что они имеют депутатскую неприкосновенность, после своего избрания в Европарламент от Каталонии.

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