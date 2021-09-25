Эксперимент по использованию цифровой копии СТС продлен до декабря

В России продлили эксперимент по использованию цифровой копии свидетельства о регистрации транспортного средства (СТС) через мобильное приложение до декабря 2021 года. Об этом сообщили в пресс-службе МВД РФ.

Ведомство тестирует приложение «Госуслуги. Авто» совместно с Министерством цифрового развития. Электронное свидетельство хранится в приложении и предъявляется в виде QR-кода с экрана смартфона или другого гаджета.

«Опытная эксплуатация электронного сервиса предъявления владельцем транспортного средства СТС с помощью мобильного приложения "Госуслуги. Авто" проводится совместно с Минцифры России и продлится по 1 декабря 2021 года», - приводит ТАСС сообщение ведомства.

Стартовал пилотный проект девятого сентября. В ГИБДД напомнили автомобилистам, что возможность использования мобильного приложения не освобождает их от обязанности иметь при себе регистрационные документы на автомобиль и предъявлять их инспектору в оригинальном виде по первому требованию.