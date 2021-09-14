Новый документ добавят для регистрации автомобиля в ГИБДД

Теперь, чтобы зарегистрировать в ГИБДД подержанный автомобиль старше четырех лет, понадобится диагностическая карта. Об этом нововведении сказано в законопроекте, который внесен в Госдуму. Его вступление в силу планируется до конца текущего года.

Законопроект предписывает отмену технического осмотра для всего частного автотранспорта и его перевод на добровольную основу. В этом случае прохождение техосмотра станет необходимым только для мотоциклов и автомобилей старше четырех лет при условиях постановки на учет и замены основных агрегатов и внесении изменений в конструкцию.

Кроме того, в список документов, обязательных для регистрации, добавится и диагностическая карта. Измененный перечень приведен в ч. 1 ст. 15 закона «О государственной регистрации транспортных средств». Согласно законопроекту, собственнику автомобиля не обязательно проходить техосмотр, если он владеет машиной уже более четырех лет и не собирается ее продавать. Более того, предписывает текст законопроекта, сделку купли-продажи можно будет совершить и без диагностической карты.

Новому владельцу автомобиля старше четырех лет нужно будет отправиться на пункт техосмотра перед ее регистрацией в ГИБДД и получить диагностическую карту. В случае покупки автомобиля моложе четырех лет новому собственнику на пункт техосмотра ехать не придется - регистрацию в ГИБДД можно будет пройти без диагностической карты.

В тексте нового законопроекта также было сказано о том, что обязательным техосмотр планируется оставить обязательным для служебных машин и такси. Техосмотр будет необходим только при постановке на учет, смене владельца, изменении конструкции или же замене основных агрегатов.