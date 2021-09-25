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Страны Quad скоординируют политику в отношении Афганистана

Роман Захаров
09:38 25.09.2021
Главы государств отметили, что афганская территория не должна использоваться для угрозы или нападения на какую-либо страну, или для укрытия и подготовки боевиков, или для планирования и финансирования террористических актов.
Страны Quad скоординируют политику в отношении Афганистана
© Фото: РИА Новости
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Австралия, Индия, Япония и США, входящие в формат Quad, договорились координировать политику в отношении Афганистана. Это следует из совместного заявления, сделанного по итогам саммита лидеров государств.

Первый очный саммит лидеров стран Quad состоялся в пятницу, 24 сентября, в Белом доме. Среди обсуждаемых лидерами стран тем были также: преодоление пандемии COVID-19 и восстановление экономик, инфраструктурные проекты, борьба с изменением климата, сотрудничество в космосе и киберпространстве, образовательные обмены.

«В Южной Азии мы будем тесно координировать нашу дипломатическую, экономическую политику и политику в области прав человека в отношении Афганистана и будем углублять наше сотрудничество в области борьбы с терроризмом и гуманитарной деятельности в предстоящие месяцы в соответствии с резолюцией 2593 Совета Безопасности ООН», - говорится в итоговом заявлении.

Главы государств отметили, что афганская территория не должна использоваться для угрозы или нападения на какую-либо страну, или для укрытия и подготовки боевиков, или для планирования и финансирования террористических актов. Они в очередной раз заявили о важности борьбы с терроризмом в Афганистане, осудили использование посредников терроризма и подчеркнули важность отказа от любой поддержки боевиков.

«Мы солидарны в поддержке афганских граждан и призываем талибов* (движение "Талибан"*) обеспечить безопасный проезд любому лицу, желающему покинуть Афганистан, и обеспечить соблюдение прав человека всех афганцев, включая женщин, детей и меньшинства», - сказано в документе.

Ранее в Минфине США разрешили проводить финансовые операции с движением «Талибан»* при одном условии - все сделки должны быть связаны с обеспечением гуманитарных миссий в Афганистане. Кроме того, были разрешены операции со связанной с талибами* группировкой «Сеть Хаккани»*. Вторая лицензия ведомства разрешает проведение ограниченных операций по экспорту в Афганистан продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

* «Сеть Хаккани» - террористическая организация, запрещена в РФ

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