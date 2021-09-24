США разрешили проводить финансовые операции с «Талибаном»*

В США разрешили проводить финансовые операции с запрещенным в России движением «Талибан»* при одном условии - все сделки должны быть связаны с обеспечением гуманитарных миссий в Афганистане. Об этом заявили в американском министерстве финансов.

Кроме того, разрешены операции со связанной с талибами* группировкой «Сеть Хаккани»**. Вторая лицензия Минфина США разрешает проведение ограниченных операций по экспорту в Афганистан продуктов питания, лекарств и медицинского оборудования.

Ранее Владимир Путин заявил, что новый кризис в Афганистане связан с попытками США навязать свои ценности. По словам президента РФ, еще до конца не ясно, как уход из страны американцев и их союзников скажется на региональной и глобальной безопасности.

* «Талибан» - террористическая организация, запрещена в РФ

** «Сеть Хаккани» - террористическая организация, запрещена в РФ