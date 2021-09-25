Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Опубликованы кадры последствий взрыва газа в жилом доме в Свердловской области

Роман Захаров
08:54 25.09.2021
В результате взрыва газа в Верхней Пышме пострадал один человек.
© Видео: МЧС РФ © Фото: МЧС РФ
Читайте нас на:

МЧС РФ показало кадры последствий взрыва газа, произошедшего в жилом доме в городе Верхняя Пышма в Свердловской области. На записи видно, что в некоторых окнах на первом этаже здания отсутствуют стекла, а на месте ЧП работают сотрудники экстренных служб.

По данным спасателей, инцидент произошел на улице Юбилейной. В результате взрыва были повреждены межквартирные перекрытия в жилом помещении на первом этаже. Из дома были эвакуированы 11 человек, включая двоих детей. Один из жильцов получил ожоги, ему потребовалась госпитализация.

К устранению последствий происшествия были привлечены 16 человек и пять единиц техники.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
07:46 В стране и мире
На Украине раскрыли подробности покушения на советника Зеленского
05:59 В стране и мире
На месте крушения Ан-26 под Хабаровском подготовили вертолетную площадку
08:26 В стране и мире
В жилом доме в Свердловской области взорвался газ
19:35 В стране и мире
Видео
Погода или ошибка инструкторов: что стало причиной трагедии на Эльбрусе
Популярное
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
В соцсетях обсуждают «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.