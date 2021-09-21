Экс-депутат Рады призвал Зеленского ответить за газовые тарифы для населения

Вся полнота ответственности за высокие цены на газ для украинцев лежит на президенте страны Владимире Зеленском. Об этом заявил экс-депутат Верховной Рады Евгений Мураев. По его мнению, тарифы постоянно растут еще и потому, что подземные газовые хранилища Украины почти пусты.

«Сегодня газ уже за 800 долларов. А можно задать вопрос Нафтогазу, Юрию Витренко, Владимиру Зеленскому, Дмитрию Шмыгалю, чем они думали? Почему мы будем теперь покупать по цене, которая поставит на колени всю нашу промышленность и население?», - возмутился Мураев в прямом эфире телеканала «Наш».

Он напомнил, что официальная Москва предлагала заключить газовый контракт на уровне 175 долларов за тысячу кубов, но Киев ответил категорическим отказом. Теперь, по оценкам Мураева, украинцам придется переплатить более шести миллиардов долларов.

«Вот к чему ведет глупая, псевдопатриотическая, недальновидная, непрагматичная и неэгоцентричная политика нашей власти», - добавил бывший парламентарий.

Происходящее на газовом рынке страны Мураев связывает с некомпетентностью политической элиты Украины. В этом с ним солидарен бывший министр экономики Виктор Суслов, ранее раскритиковавший руководство «Нафтогаза» и правительства за упущенные возможности.