Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

СМИ: США ищут подрядчика для сбора данных о «незаконной деятельности» России, Китая и КНДР

Роман Захаров
07:09 25.09.2021
Поставщик будет обязан предоставить «уникальные и/или редкие обработанные данные, относящиеся к оборонной и незаконной деятельности» правительств КНДР, КНР, и РФ.
СМИ: США ищут подрядчика для сбора данных о «незаконной деятельности» России, Китая и КНДР
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Департамент ВВС США ищет подрядчика для сбора информации об «оборонной и незаконной деятельности» правительств Северной Кореи, Китая и Российской Федерации. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующий информационный запрос.

Согласно опубликованному материалу, поставщик будет обязан предоставить «уникальные и/или редкие обработанные данные, относящиеся к оборонной и незаконной деятельности» правительств КНДР, КНР, и РФ. Информацию придется передать в течение 30 дней с момента подписания контракта.

В описании работ также сказано, что исполнитель должен предоставить инструкции о методах сбора и расшифровки сведений.

Помимо этого, поставщику услуг понадобится предоставить информацию об «аналитических процессах и методологии, в том числе о ряде аналитических программ, включая, в частности, различные виды географических информационных систем, социальных сетей, средств статистического анализа, а также методов обработки естественного языка и машинного обучения». Все перечисленное должно позволять аналитикам «извлекать информацию и смысл из неупорядоченных данных».

В описании запроса отмечается, что таким образом кабмин Соединенных Штатов собирается получить отсортированные сведения, собранные со всего мира и относящиеся к судебной, корпоративной, морской, авиационной и торговой сферам.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае если Китай не даст возможности попасть на свою территорию международным специалистам для изучения природы появления COVID-19, страна будет находиться в изоляции.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
05:59 В стране и мире
На месте крушения Ан-26 под Хабаровском подготовили вертолетную площадку
05:01 Армия
Видео
Российские миротворцы обеспечили безопасный проезд 65 тысячам автомобилей в Нагорном Карабахе
01:45 В стране и мире
Лавров обсудил с делегацией стран Персидского залива концепцию безопасности в регионе
22:00 Спорт
СМИ: грабители вернули олимпийские медали теннисистке Весниной
19:35 В стране и мире
Видео
Погода или ошибка инструкторов: что стало причиной трагедии на Эльбрусе
Популярное
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
В соцсетях обсуждают «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.