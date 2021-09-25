СМИ: США ищут подрядчика для сбора данных о «незаконной деятельности» России, Китая и КНДР

Департамент ВВС США ищет подрядчика для сбора информации об «оборонной и незаконной деятельности» правительств Северной Кореи, Китая и Российской Федерации. Об этом пишет RT, ссылаясь на соответствующий информационный запрос.

Согласно опубликованному материалу, поставщик будет обязан предоставить «уникальные и/или редкие обработанные данные, относящиеся к оборонной и незаконной деятельности» правительств КНДР, КНР, и РФ. Информацию придется передать в течение 30 дней с момента подписания контракта.

В описании работ также сказано, что исполнитель должен предоставить инструкции о методах сбора и расшифровки сведений.

Помимо этого, поставщику услуг понадобится предоставить информацию об «аналитических процессах и методологии, в том числе о ряде аналитических программ, включая, в частности, различные виды географических информационных систем, социальных сетей, средств статистического анализа, а также методов обработки естественного языка и машинного обучения». Все перечисленное должно позволять аналитикам «извлекать информацию и смысл из неупорядоченных данных».

В описании запроса отмечается, что таким образом кабмин Соединенных Штатов собирается получить отсортированные сведения, собранные со всего мира и относящиеся к судебной, корпоративной, морской, авиационной и торговой сферам.

Ранее советник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан заявил, что в случае если Китай не даст возможности попасть на свою территорию международным специалистам для изучения природы появления COVID-19, страна будет находиться в изоляции.