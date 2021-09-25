Путин обсудит итоги выборов с главами политических партий

Президент Российской Федерации сегодня пообщается с руководителями думских фракций и с избранными главами регионов. На встрече планируется обсудить различные аспекты прошедшей избирательной кампании и озвучить оценки итогов выборов.

О том, что глава государства планирует провести подобную встречу в формате видеосвязи ранее сообщал его пресс-секретарь Дмитрий Песков.

Выборы в Государственную думу восьмого созыва проходили в три дня, с 17 по 19 сентября. Ранее председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала их состоявшимися, отметив, что явка оказалась выше, чем в прошлые кампании и составила 51,68 процента.