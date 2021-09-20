В ЦИК назвали выборы состоявшимися

Председатель Центральной избирательной комиссии РФ Элла Памфилова назвала выборы в России состоявшимися. Она также уточнила, что явка в этом году составила 51,68% - данный показатель выше, чем в прошлые кампании.

«Выборы состоялись. Явка, сейчас до конца не подведены итоги, 51,68%», - объявила Памфилова в информационном центре ЦИК.

Кроме того, председатель Центризбиркома призвала не спешить с подведением итогов выборов, так как все жалобы, подчеркнула она, должны быть в обязательном порядке рассмотрены. Памфилова добавила, что качество рассмотрения обращений является залогом поддержания репутации комиссии.

«Хотелось бы, чтобы вы на своем уровне, если будут поступать жалобы, конкретные официальные, прежде чем вы не рассмотрите все их, гласно, открыто, в присутствии заявителей, официальные итоги не подводите, мы даем вам время. Не торопитесь. К пятнице, когда мы намечаем официально подведение итогов, у вас более чем достаточно времени сделать то, что вы должны сделать. Это наша репутация, это залог чистоты выборов», - заявила она.

В ЦИК также уточнили, что недействительными признали 25 830 бюллетеней, что, по оценке Памфиловой, можно считать «ничтожным» показателем.