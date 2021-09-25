Задержанные ранее в Китае канадцы Ковриг и Спэйвор вылетели на родину

Освобожденные из-под стражи в Китае граждане Канады возвращаются домой. Майкл Спэйвор и Майкл Ковриг покинули свои тюремные камеры одновременно с освобождением в Канаде финансового директора китайской компании Huawei Мэн Ваньчжоу, сообщил канадский премьер-министр Джастин Трюдо.

«Около 12 минут назад самолет, на борту которого находятся Майкл Ковриг и Майкл Спэйвор, покинул воздушное пространство Китая и направляется на родину», - приводит слова премьера телеканал CBC News.

Ковриг и Спэйвор оказались в поле зрения китайских спецслужб зимой 2018 года, Тогда их задержали по обвинению в шпионаже. Некоторые СМИ сочли этот шаг официального Пекина ответом на арест финдиректора Huawei Ваньчжоу.

Ее задержали по запросу США в Канаде незадолго до этого. Вашингтон обвинил Ваньчжоу в мошенничестве и нарушении санкционного режима против Ирана. Сегодня она вышла на свободу, заключив сделку с правосудием и признав часть обвинений. Это позволило ей избежать экстрадиции в Соединенные Штаты.