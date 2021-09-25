Школы Якутска перевели на удаленку

Все школы Якутска переведены на дистанционный формат обучения из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе. Об этом заявил начальник управления образования города Алексей Семенов. Учиться из дома дети будут в период с 25 сентября по восьмое октября.

«Главным государственным санитарным врачом республики предложено временно приостановить учебный процесс в детских образовательных учреждениях Якутска и пригородов с 25 сентября по 8 октября. Все городские школы и организации дополнительного образования переходят на дистанционное обучение», - сказал Семенов в беседе с РИА Новости.

За минувшую неделю в Якутске выявили 8171 случаев ОРВИ и гриппа. Таким образом, эпидемиологический порог оказался превышен более чем в 2,5 раза.

Ранее эпидемиологи Роспотребнадзора спрогнозировали заболеваемость новой коронавирусной инфекцией этой осенью. По их данным, темпы прироста новых больных должны быть ниже, чем в аналогичный период прошлого года. Заместитель директора по научной работе ЦНИИ Эпидемиологии Роспотребнадзора, член-корреспондент РАН Александр Горелов призвал россиян продолжать носить маски, тщательно мыть руки и следить за своим здоровьем.