Синоптик сообщил о сроках прихода бабьего лета на Дальний Восток

Научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд рассказал, что Забайкальский, Приморский, Хабаровский края, Амурскую ожидает бабье лето в ближайшие выходные, передает RT.

«И в Забайкальском крае, и в Амурской области, и в Приморском крае, и в Хабаровском крае в выходные дни и понедельник температура будет выше нормы на 7-9 °С», - отметил Вильфанд.

По его прогнозу, в этот период воздух в вышеуказанных регионах прогреется до +18...+25 °С.

Ранее метеоролог предупредил о потеплении к концу недели в Европейской части России.

По словам метеоролога, погода не изменится кардинально, но станет значительно лучше, чем в течение недели. Она будет облачной с небольшими дождями.