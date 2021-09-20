Метеоролог предупредил о потеплении к концу недели в Европейской части России

В пятницу, 24 сентября, на территории Европейской части России ожидается потепление до 13 градусов. Об этом сообщил научный руководитель Гидрометцентра Роман Вильфанд.

«В пятницу прогнозируется повышение температуры. Она будет в диапазоне +11...+13 градусов, конечно, это не супертепло, не бабье лето, но это уже будет гораздо приятнее», — рассказал синоптик в беседе с ТАСС.

По словам метеоролога, погода не изменится кардинально, но станет значительно лучше, чем в течение недели. Она будет облачной с небольшими дождями.

Ранее в отделе метеорологии и климата ФГБУ «Центральное УГМС» сообщили, что в этом году в России ожидается холодная зима. Причиной такой погоды, по мнению специалистов, станет влияние антициклонов.