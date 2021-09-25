На месте крушения Ан-26 под Хабаровском подготовили вертолетную площадку

Спасатели подготовили вертолетную площадку размером 50 на 50 метров в районе крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Об этом в субботу сообщили в краевом главке МЧС.

«На горе Хребтовой сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50 на 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники», – говорится в сообщении ведомства.

На очистку участка тайги от растительности с помощью бензопилы, подручных средств и инструментов у спасателей ушло чуть больше суток. Работать приходилось не только днем, но и с наступлением темноты.

Самолет Ан-26 исчез с радаров 22 сентября в районе Большехехцирского заповедника в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов летного состава, все они погибли. Скоро их останки будут преданы в специальные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. Также были изъяты личные вещи членов экипажа. В настоящий момент следователи ищут бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров. На месте развернут полевой палаточный лагерь, следственные действия продолжаются.