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На месте крушения Ан-26 под Хабаровском подготовили вертолетную площадку

Майя Мусиенко
05:59 25.09.2021
Сейчас следователи ведут поиски бортового самописца воздушного судна.
На месте крушения Ан-26 под Хабаровском подготовили вертолетную площадку
© Фото: МЧС РФ
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Спасатели подготовили вертолетную площадку размером 50 на 50 метров в районе  крушения самолета Ан-26 под Хабаровском. Об этом в субботу сообщили в краевом главке МЧС.

«На горе Хребтовой сводной группировкой МЧС России завершены работы по подготовке площадки для посадки вертолета. В квадрате 50 на 50 метров полностью вырублены и выкорчеваны деревья и кустарники», – говорится в сообщении ведомства.

На очистку участка тайги от растительности с помощью бензопилы, подручных средств и инструментов у спасателей ушло чуть больше суток. Работать приходилось не только днем, но и с наступлением темноты.

Самолет Ан-26 исчез с радаров 22 сентября в районе Большехехцирского заповедника в 38 километрах от Хабаровска. На борту находились шесть членов летного состава, все они погибли. Скоро их останки будут преданы в специальные учреждения для производства судебных медицинских и геномных экспертиз. Также были изъяты личные вещи членов экипажа. В настоящий момент следователи ищут бортовой самописец с записями внутрикабинных переговоров. На месте развернут полевой палаточный лагерь, следственные действия продолжаются.

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