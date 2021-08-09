Глава ОКР раскрыл особенности выступления россиян на грядущей зимней Олимпиаде в Пекине

Форма российской сборной для участия в Зимних Олимпийских играх 2022-го года в Пекине находится на стадии финального согласования. Об этом журналистам рассказал глава национального Олимпийского комитета Станислав Поздняков. С его слов, на Играх в столице Китая, вместо гимна снова будет музыка Чайковского.

«Форма на Пекин находится уже в стадии финального согласования. Все остальные вещи останутся такими же: мы будем выступать под флагом ОКР и с гениальным творением Чайковского вместо гимна. Кстати, многие коллеги, которые присутствовали на протокольных церемониях, благодарили нас за выбор именно этой композиции», - сообщил Поздняков в беседе с РИА Новости.

Согласно решению спортивного арбитража (CAS), российские спортсмены не могут участвовать в Олимпийских и Паралимпийских играх под флагом России до 16 декабря 2022 года. На прошедшей в Токио Олимпиаде россиянам разрешили использовать цвета национального флага на форме.

Летняя Олимпиада в Токио завершилась накануне. Игры проходили с 23 июля по 8 августа. Россияне на этих Играх завоевали 20 золотых, 28 серебряных и 23 бронзовых медали. В общем зачете Россия заняла пятое место. Сегодня в Москву вернутся российские олимпийцы, которые еще оставались в Токио.