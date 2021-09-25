Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

Мясников назвал эффективный способ бросить курить

Майя Мусиенко
04:09 25.09.2021
Врач отметил, что без посторонней помощи избавиться от пагубной привычки могут только от трех до шести человек из ста.
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
© Фото: pixabay
Читайте нас на:

Многие люди, которые бросают курить, возвращаются к вредной привычке снова. Происходит это из-за того, что курение является хронической болезнью, протекающей с рецидивами. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, справиться с пагубным пристрастием могут только от трех до шести человек из ста. Однако бросать попытки не стоит, утверждает доктор, ведь вред курения давно доказан.

Наиболее эффективным способом избавления от зависимости является резкий и бескомпромиссный отказ от сигарет, сказал Мясников, вспомогательные препараты с содержанием никотина только растягивают процесс, хотя их использование вполне логично.

Кроме того, врач посоветовал убрать из дома все, что напоминает о курении. Он признался, что, когда сам боролся с вредной привычкой, раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты.

«Нужно настроиться на определенную дату. К этой дате снижать потребление сигарет постепенно. Потом, если ты бросаешь, ты должен полностью избавиться от курящих в окружении. Ты должен избегать этого соблазна, запаха сигарет», — сказал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее Мясников рассказал, что в этом году мир может снова столкнуться со смертельно опасным видом гриппа. Уберечься от которого можно с помощью вакцинации.

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
19:36 В стране и мире
Видео
Потеряли «русский след»: как в США разваливается дело о вмешательстве России в выборы
19:35 В стране и мире
Видео
Погода или ошибка инструкторов: что стало причиной трагедии на Эльбрусе
17:51 В стране и мире
СМИ: Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом
16:12 В стране и мире
Видео
Два орла врезались в самолет с российскими туристами на Кубе
15:52 В стране и мире
В правительстве назвали размер пенсии по старости в 2022 году
Популярное
Мясников назвал эффективный способ бросить курить
В соцсетях обсуждают «Пелевина», впервые за 20 лет появившегося на публике
Видео
«Хороший снег идет»: видео гида, снятое перед трагическим восхождением на Эльбрус
Один из альпинистов рассказал, почему восхождение на Эльбрус закончилось трагедией
Названы три неожиданных средства от головной боли
Ученые впервые спустились в «колодец ада» в Йемене
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.