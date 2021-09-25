Мясников назвал эффективный способ бросить курить

Многие люди, которые бросают курить, возвращаются к вредной привычке снова. Происходит это из-за того, что курение является хронической болезнью, протекающей с рецидивами. Об этом рассказал врач и телеведущий Александр Мясников.

По словам специалиста, справиться с пагубным пристрастием могут только от трех до шести человек из ста. Однако бросать попытки не стоит, утверждает доктор, ведь вред курения давно доказан.

Наиболее эффективным способом избавления от зависимости является резкий и бескомпромиссный отказ от сигарет, сказал Мясников, вспомогательные препараты с содержанием никотина только растягивают процесс, хотя их использование вполне логично.

Кроме того, врач посоветовал убрать из дома все, что напоминает о курении. Он признался, что, когда сам боролся с вредной привычкой, раздал знакомым все оставшиеся зажигалки и сигареты.

«Нужно настроиться на определенную дату. К этой дате снижать потребление сигарет постепенно. Потом, если ты бросаешь, ты должен полностью избавиться от курящих в окружении. Ты должен избегать этого соблазна, запаха сигарет», — сказал доктор в эфире программы «О самом главном» на телеканале «Россия 1».

Ранее Мясников рассказал, что в этом году мир может снова столкнуться со смертельно опасным видом гриппа. Уберечься от которого можно с помощью вакцинации.