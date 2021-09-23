Мясников рассказал, как защититься от смертельно опасного гриппа

В этом году мир может снова столкнуться со смертельно опасным видом гриппа. Уберечься от него можно с помощью вакцинации. Таким мнением поделился врач и телеведущий Александр Мясников.

«Грипп — это не коронавирус, он мутирует часто и очень быстро. Мы должны предугадать, какие мутации пошли. Сейчас разрабатывается универсальная вакцина от гриппа, потому что мы ждем не банальный грипп — мы ждем смертельно опасный птичий или свиной грипп со смертностью 35%», – предупредил доктор.

Он также сообщил, что эффективность вакцины составляет 60%, у пожилых людей эта цифра снижена до 25%. Детям, по словам Мясникова, делается две прививки с разницей в месяц.

Кроме того, врач напомнил, что по статистике каждый год от гриппа умирает не менее 700 тысяч человек. Эти цифры, по его мнению, необходимо умножить в несколько раз. Поэтому в эфире программы «О самом главном» Мясников призвал граждан не забывать о гриппе, который в этом году может быть «неожиданно злым», во время пандемии COVID-19.