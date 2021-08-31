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На Дальнем Востоке могут создать город-миллионник

Алексей Курильченко
06:41 31.08.2021
Минвостокразвития планирует расширить Владивосток до города-миллионника.
На Дальнем Востоке могут создать город-миллионник
© Фото: pixabay.com
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На Дальнем Востоке планируют объединить Владивосток, население которого, как считается, составляет 600 тысяч человек, с городом Артем (около 100 тысяч человек) и построить город-спутник, в который хотят привлечь еще 300 тысяч человек. Таким образом в регионе может появиться первый город-миллионник. Об этом рассказал глава Минвостокразвития Алексей Чекунков.

«Мы всерьез просчитываем бизнес-модель создания такого города-спутника, который мог бы и называться Спутник. Это слово, известное во всем мире как момент высочайшего триумфа советской науки, связано с запуском первого искусственного спутника Земли в октябре 1957 года. В английском языке даже есть такое выражение: Sputnik moment — это именно то, что нам сейчас нужно», - заявил министр в интервью РБК.

Чекунков считает, что Владивосток может стать третьим по привлекательности городом в России после Москвы и Санкт-Петербурга.

В марте Владимир Путин провел совещание по теме социально-экономического развития Дальнего Востока и Арктики. С докладом выступил глава Минвостокразвития РФ Алексей Чекунков.

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