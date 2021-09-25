Туристы вылетели в Россию на другом самолете после инцидента с птицами на Кубе

В Россию на другом воздушном судне вылетели пассажиры самолета, столкнувшегося со стаей птиц на ВПП на Кубе.

«Всех туристов разместили в гостиницах, они переночевали. За ними прислали новый самолет», - сообщила генеральный консул РФ на Кубе Нана Мгеладзе.

Напомним, борт Варадеро - Москва в пятницу, 24 сентября, столкнулся со стаей птиц на взлетно-посадочной полосе. После этого судно вернулось на стоянку, передает РИА Новости.

Никто из пассажиров не пострадал. Туристы отделались легким испугом. Из-за инцидента вылет отложили на 23 часа.