Два орла врезались в самолет с российскими туристами на Кубе

Два орла врезались в Boeing 767-300, который перевозил российских туристов из Варадеро в Москву. ЧП произошло во время взлета. Видео произошедшего в социальной сети опубликовал один из пассажиров.

На кадрах видно, как одна из птиц врезается в двигатель и превращается в пламя, вторая попала в нос самолета и помяла его. После столкновения пилоты стали резко тормозить, в результате чего на левом шасси лопнуло колесо.

Отмечается, что из пассажиров никто не пострадал. Туристы отделались легким испугом. Из-за инцидента вылет отложили на 23 часа, а россиян разместили в отеле.