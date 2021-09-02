«Герой эпохи»: музыкальный журналист рассказал о судьбе и личности гитариста «Зоопарка» Александра Храбунова

Музыкальный журналист Андрей Бурлака рассказал «Звезде» о своей реакции на известие об уходе из жизни гитариста группы «Зоопарк» Александра Храбунова. Он назвал сообщение о смерти музыканта очень печальной новостью и отметил, что люди этого поколения «потихонечку уходят», хотя поколение в целом еще должно быть активно, живо и творчески состоятельно.

«Шура - так его называли в группе и друзья, в общем - он был человеком, с одной стороны, немножко закрытым, а с другой стороны - очень таким музыкальным. Он, как и многие в этом поколении, начинал, играя сначала в школе (в школьных ансамблях), потом в студенчестве. Там у него была группа с таким взятым у Воннегута* названием "Прощай, черный понедельник". Их барабанщик служил в армии вместе с гитаристом «Аквариума» и через них, соответственно, познакомились с Майком**», - поведал журналист.

Как рассказал Бурлака, когда Майк Науменко решил собрать группу «Зоопарк», он пригласил Храбунова с коллегами в качестве некоего аккомпанирующего состава. Таким образом, поначалу группа «Прощай, черный понедельник», с одной стороны, уже являлась частью группы «Зоопарк», а с другой стороны числилась в рок-кругах под собственным именем.

«Майк, который к своим музыкантам всегда относился очень трепетно, очень много дал Храбунову. Ну просто открыл какие-то незнакомые известные имена, какие-то приемы и технику. Сам Майк, может, не был виртуозным музыкантом, но он был большим знатоком музыки. И он этими знаниями охотно делился со всеми окружающими, тем более с музыкантами. Понятно, что группа "Зоопарк" в классическом виде распалась, когда ушел из жизни Майк (а это почти ровно тридцать лет назад) и с тех пор, конечно, Храбунов продолжал играть в различных каверовых группах, с какими-то музыкантами, которые ему были симпатичны. А в последние годы они периодически выступали... чтобы почтить память Майка и других героев эпохи», - объяснил эксперт.

Александр Храбунов, согласно воспоминаниям Бурлаки, всегда был активным участником подобной деятельности, направленной на сохранение «замечательной памяти той эпохи», которая сделала его известным и привела в свет в качестве музыканта.

«Конечно, Саши Храбунова будет не хватать, потому что это, действительно, был один из героев эпохи, которые, я бы сказал, героями останутся "и ныне, и присно, и во веки веков"- до тех пор, пока рок-н-ролл будет оставаться частью культурной жизни, наших идей; и пока эти имена будут звучать в эфире и вспоминаться теми, кому посчастливилось с ними пересечься лично», - заключил журналист.

Ранее стало известно, что гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов ушел из жизни в первый день осени после долгой болезни. После распада «Зоопарка» Александр Храбунов работал с такими группами, как Krakatau Surfers, Kaktuzz, «Зоо-Парк», «Санкт-Петербург» и другими.

* Курт Воннегут - американский писатель, автор книги «Завтрак для чемпионов, или Прощай, Черный понедельник!»

** Майк Науменко - советский рок-музыкант, основатель и лидер группы «Зоопарк»