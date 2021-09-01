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Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов

Валентина Пескова
16:14 01.09.2021
О смерти музыканта легендарной группы Майка Науменко сообщил в соцсети журналист Алексей Певчев.
Умер гитарист группы «Зоопарк» Александр Храбунов
© Фото: Дмитрий Акимов, Страница Александра Храбунова во «ВКонтакте»
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В Санкт-Петербурге не стало бессменного гитариста группы «Зоопарк» Александра Храбунова. Музыкант легендарной группы Майка Науменко умер в первый день осени после долгой болезни. Об этом сообщил в Facebook журналист Алексей Певчев.

«Сегодня не стало Александра Храбунова - бессменного участника и одного из основателей "Зоопарка". Услышать его гитару можно на всех записях команды. Настоящий мудрый профессор отечественной Высшей школы рок-н-ролла», - написал журналист в соцсети.

Александр Храбунов родился в 1959 году в Петрозаводске. В 1977 году он переехал в Ленинград, где через какое-то время основал свой коллектив «Прощай, черный понедельник». Вскоре он получил приглашение стать участником новой группы «Зоопарк» от ее лидера Майка Науменко.

Храбунов вошел в первый состав коллектива в 1981 году и оставался основным гитаристом группы все десять лет ее существования до внезапной смерти самого Науменко в августе 1991 года. После распада «Зоопарка» Александр Храбунов работал с такими группами, как Krakatau Surfers, Kaktuzz, «Зоо-Парк», «Санкт-Петербург» и другими.

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