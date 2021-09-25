Попова оценила необходимость локдауна

Оснований для нового локдауна в России нет, но и говорить о приостановлении пандемии COVID-19 пока рано. С таким заявлением выступила глава Глава Роспотребнадзора Анна Попова.

По ее словам, рост заболеваемости коронавирусом наблюдается в 36 регионах, в первую очередь в крупных мегаполисах. Однако в настоящее время порядка 47 млн взрослых граждан получили хотя бы одну дозу вакцины COVID. Только 2% привившихся заразились штаммом «дельта», уточнила глава Роспотребнадзора.

«Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет»,— сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Ранее главный санитарный врач сообщила, что в стране растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и коронавирусом. Попова отметила, что причина этому – окончание сезона отпусков, возвращение в офисы и учебные заведения.