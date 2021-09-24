В Роспотребнадзоре заявили о синхронном подъеме заболеваемости ОРВИ и коронавирусом

В России растет заболеваемость острыми респираторными вирусными инфекциями и COVID-19. Об этом заявила руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам главы ведомства, это связано с тем, что у людей закончились отпуска, и они вернулись в офисы и учебные заведения.

«Безусловно, понижение температуры и сезонность ОРВИ дают рост, как сезонных респираторных вирусных инфекций, и коронавирусная инфекция, как респираторная инфекция, тоже синхронно поднимается», - сказала Попова в эфире телеканала «Россия 1».

Главный санитарный врач добавила, что в дальнейшем количество заболевших будет расти.

Ранее в Роспотребнадзоре рассказали о необычном поведении гриппа в России и посоветовали прививаться.