СМИ: в Милане загорелся 15-этажный жилой дом

Газета La Repubblica сообщает, что на западе Милана возник пожар в жилом здании. Пожарные службы эвакуировали около 100 жильцов.

Как сообщает СМИ, причина пожара пока не установлена. Уточняется, что сгорели две квартиры, огонь также повредил чердак. О пострадавших не сообщается.

В августе огонь охватил жилую высотку на юге Милана огнем охвачена жилая высотка. В 16-этажном доме проживали 70 семей, 20 человек были эвакуированы.