СМИ: в Милане загорелся 15-этажный жилой дом
О пострадавших в результате инцидент не сообщается.
© Фото: Matteo Nardone globallookpress
Газета La Repubblica сообщает, что на западе Милана возник пожар в жилом здании. Пожарные службы эвакуировали около 100 жильцов.
Как сообщает СМИ, причина пожара пока не установлена. Уточняется, что сгорели две квартиры, огонь также повредил чердак. О пострадавших не сообщается.
В августе огонь охватил жилую высотку на юге Милана огнем охвачена жилая высотка. В 16-этажном доме проживали 70 семей, 20 человек были эвакуированы.