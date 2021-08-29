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Многоэтажный дом в Милане объят огнем: видео

Ян Брацкий
20:28 29.08.2021
Из горящего здания были эвакуированы 20 человек, никто и них, по предварительной информации, не пострадал.
© Видео: Vigili del Fuoco, Twitter © Фото: emergenzavvf, twitter
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На юге Милана огнем охвачена жилая высотка. Судя по опубликованным в Сети кадрам, пламя распространилось по всему зданию. В 16-этажном доме проживали 70 семей, 20 человек сейчас эвакуированы, сообщает газета Corriere della Sera, со ссылкой на местную противопожарную службу.

По предварительной информации, удалось избежать жертв и пострадавших. Ведется тушение огня. Сейчас высотка напоминает факел, дым от которого видно издалека.

По информации газеты, огонь вспыхнул на последнем, 20 этаже и постепенно спустился вниз. Движение в районе пожара перекрыто.

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