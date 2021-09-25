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В минобороны Украины пообещали снизить секретность ведомства

Майя Мусиенко
23:24 25.09.2021
По словам замглавы министерства, чрезвычайная конфиденциальность порождает все больше и больше слухов.  
В минобороны Украины пообещали снизить секретность ведомства
© Фото: Михаил Палинчак РИА Новости
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Украинскому министерству обороны необходимо снизить уровень секретности ведомства. Сейчас он составляет 90%, но конечным результатом должны стать 35%. С таким заявлением выступил заместитель главы министерства Александр Носов, отвечая на вопрос о своих приоритетах на должности.

«Уменьшить секретность ведомства. Секретность - огромная проблема. Секретность порождает слухи, слухи порождают сенсации, а сенсации обвиняют нас в предательстве. Уменьшить секретность из огромного процента, который есть, а это около 90%, в закупках, уменьшить его до 35%», – отметил он в интервью телеканалу «Дом».

Носов подчеркнул, что дойти до цифры в 20%, как в развитых государствах, украинское минобороны не сможет из-за своего географического положения, ментальности и ситуация. Однако не верит, что уровень 35-40% вполне достижим.

«В следующий год я планирую уже уменьшить на 15%», – поделился замглавы ведомства.

По его словам, речь идет о закупке серийного производства, того, что уже в серии, и того, что было экспортировано в другие страны, а также выставлялось на международных выставках. По мнению Носова, все это должно идти только открытыми договорами. Тем не менее, сопротивление подобный открытости «огромное», добавил он.

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