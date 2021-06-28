«Морской бриз» на черноморских волнах: что означают масштабные учения НАТО на Украине

В Черном море сегодня стартовали самые масштабные за почти 25 лет учения - Sea Breeze-2021. Они проходят на украинской территории с участием более 30 государств, в том числе стран НАТО, десятков их самолетов и кораблей.

Будет среди них и британский эсминец Defender, недавно нарушивший морскую границу с нашей страной у Севастополя. Так что вполне понятно, что в Москве начавшиеся маневры называют провокацией и одновременно прикрытием для Северо-атлантического альянса в реализации своих, не связанных с учениями, планов.

Словно игроки сборной Бельгии по футболу - чтобы лучше понять друг друга, военнослужащие на учениях НАТО в Одесской области говорят между собой на английском.

Но иногда зарубежные инструкторы переходят, правда, не на украинский, а на русский. Вот только смысл такой команды - еще необходимо понять, прежде чем ее выполнить.

Это морская пехота. И, как подчеркивают украинские СМИ - учения проходят на суше, на воде и в воздухе.

К учениям НАТО Sea Breeze в этом году будут привлечены до 5 тысяч военнослужащих из 31 страны. И только 17 из них - государства-члены альянса. Основные силы - личный состав и техника США, Великобритании, Турции, и разумеется, Украины.

До 40 самолетов, вертолетов и беспилотников, и около ста единиц наземной техники. Внушительнее всего выглядит группировка в море. Тридцать два боевых корабля и суда обеспечения. Противовоздушная, противолодочная оборона, взаимодействие по стандартам НАТО, которые изучают украинские армия и флот. Вот только усилия эти могут оказаться тщетными.

«Очевидно, что Украина в данном случае выступает только как поле боя, не более того. и украинская сторона здесь - это разменная монета. Многие на Украине ждут, что они серьезные союзники НАТО, но для Вашингтона это не так. А как плацдарм, чтобы постоянно беспокоить Россию в полит смысле, Украина идеальна», - отметил военный эксперт Игорь Коновалов.

И ведь именно накануне этих учений посол ФРГ в Киеве Анка Фельдгаузен заявила, Украина не вступит в НАТО, потому что государства-члены Альянса не хотят конфронтации с Россией. А генерал-майор СБУ Василий Вовк заявил, эти учения являются всего лишь бонусом Киеву за отказ от принятия в Альянс.

«Лучше бы они действительно дали четкий ответ относительно НАТО и, возможно, нам тогда не нужны были бы эти учения, потому что учения — это не война. Это не приведет к тому, что те, кто участвует в учениях, будут вместе с Украиной принимать участие в боевых действиях против России», - подчеркнул Вовк.

Задача натовских военных - еще и наделать как можно больше шума в информационном пространстве. Sea Breeze будет проходить в режиме наибольшего благоприятствования работе украинских журналистов.

Эсминец 6-го флота США Ross, вооруженный крылатыми ракетами «Томагавк» и противоракетным комплексом «Иджис». Наш Черноморский флот уже пристально следит за перемещениями корабля, на вооружении морской авиации - уникальный комплекс радиоэлекторонного подавления «Хибины», который просто не позволит оружию на борту эсминца навестись на цель.

Принятые меры не кажутся излишними после инцидента на прошлой неделе, когда предупредительный огонь нашим пограничниками пришлось открыть в ответ на нарушение со стороны британского эсминца Defender.

Приказ нарушить территориальные воды России вблизи Крыма отдавал лично британский премьер Борис Джонсон. Об этом со ссылкой на свои источники в британском Минобороны сообщила газета Daily Telegraph.

BBC публикует секретные документы военного ведомства, якобы найденные прохожим на автобусной остановке в графстве Kент. И, прочитав содержимое папки, этот человек, передал ее журналистам. На карте два варианта пути Defender. Но выбран был именно тот, который вызовет неминуемый ответ со стороны России. Теперь все хотели бы знать, была ли это случайная утечка, либо намеренный вброс со стороны военных.

«Ситуация для нашего правительства очень унизительная. Документы секретные и никто не собирался показывать их широкой общественности. Это не первый раз, когда подобные документы терялись. Их находили и в такси, и валяющимися на дороге. Человека, ответственного за эти документы, уже нашли. Ситуацию расследуют», - сказал Майкл Биньон, международный обозреватель газеты The Times.

Ожидать любых провокаций можно и во время предстоящих учений Sea Breeze. Ранее наше военное ведомство заявляло, что под видом переброски войск в украинские порты могут быть доставлены новейшие образцы вооружений.

Надежду на то, что они не попадут в руки бойцов нацформирований в Донбасе высказали и в российской делегации по вопросам военной безопасности на переговорах в Вене.

Российские дипломаты ждут от США прозрачного вывода всех сил из зоны учений по их завершении. Но США вряд ли просто так перестанут играть мускулами вблизи наших границ. Президент Байден попросил у конгресса более 750 миллиардов долларов на национальную оборону в следующем году.