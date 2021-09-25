Трамп назвал единственную причину, которая остановит его от участия в выборах

Бывший глава США Дональд Трамп назвал единственную причину, которая может удержать его от участия в президентских выборах 2024 года. По словам экс-президента, такой причиной может стать только болезнь.

«Думаю, плохой звонок от доктора или что-то в этом духе» - ответил Трамп на вопрос в ходе беседы в эфире радиостанции Real America's Voice, цитирует РИА Новости.

До этого Трамп уже намекал на грядущую избирательную кампанию в Штатах. Экс-президент пока не объявлял о намерении участвовать в выборах открыто, однако регулярно делал соответствующие намеки. Так, в сентябре этого года он пообещал осчастливить своих сторонников, отвечая на вопрос о будущих выборах президента.

Ранее в США был проведен опрос, результаты которого показали, что Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим президентом Джо Байденом в случае проведения новых выборов. Эксперты считают, что экс-президент стал популярнее действующего главы государства после вывода американский войск из Афганистана.