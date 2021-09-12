«Вы будете счастливы»: Трамп ответил на вопрос об участии в выборах 2024 года

Бывший президент США Дональд Трамп определился, будет ли он участвовать в выборах главы государства в 2024 году. Об этом политик рассказал лично, не раскрыв, однако, подробности своего решения.

В годовщину терактов 11 сентября Трамп навестил полицейских и пожарных в Нью-Йорке, где ему задали вопрос о политическом будущем.

«Это сложный вопрос. Но на самом деле для меня он простой. Я знаю, что буду делать, однако мне пока нельзя об этом говорить из-за законов о финансировании кампании... Но я думаю, что вы будете счастливы», - ответил экс-президент.

Ранее в США был проведен социологический вопрос, результаты которого показали, что Дональд Трамп мог бы одержать победу над действующим президентом Джо Байденом в случае проведения новых выборов. Эксперты считают, что экс-президент стал популярнее действующего главы государства после вывода американский войск из Афганистана.