Лавров предложил ввести хештег в поддержку Устава ООН

Министр иностранных дел России Сергей Лавров предложил хештег для социальных сетей в поддержку Устава ООН - #НашиПравилаУставООН. Предложение он озвучил в ходе общеполитической дискуссии 76-й сессии Генассамблеи ООН.

Лавров отметил, что все страны организации находятся в одной лодке и в их интересах, чтобы она «крепко держалась на волнах мировой политики».

«Только так мы сможем выполнить высокую миссию Организации Объединенных Наций - уберечь нынешнее поколение от войн, болезней и голода, построить более мирное, стабильное и демократичное будущее для всех», - сказал министр и в заключение предложил ввести хештег «НашиПравилаУставООН».

Как предполагается, хештег будет запущен на шести языках ООН - русском, английском, французском, испанском, китайском и арабском.

Ранее Лавров на полях Генассамблеи оценил идею США провести «саммит демократии». Министр считает, что это станет началом раскола мирового сообщества на «своих» и «чужих».