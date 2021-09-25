Спорт «Зенит» со счетом 2:1 обыграл «Крылья Советов» в матче РПЛ Иван Линдеманн Сейчас в активе у «Зенита» - 23 очка. У «Крыльев Советов» - 10 баллов. © Фото: pixabay Читайте нас на: Петербургский футбольный клуб «Зенит» обыграл самарские «Крылья Советов» в матче девятого тура Российской премьер-лиги. Встреча завершилась со счетом 2:1. Первый гол забил полузащитник ФК «Крылья Советов» Антон Зиньковский. Нападающий «Зенита» Артем Дзюба ответил через 20 минут и сравнял счет. А на 79-й минуте Алексей Сутормин реализовал пенальти. Сейчас в активе у «Зенита» - 23 очка. Петербургский клуб лидирует в турнирной таблице. У «Крыльев Советов» - 10 баллов. Они занимают 10 место. В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика