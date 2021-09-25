Лавров заявил о подготовке контактов между МИД РФ и Госдепом США

Россия и США готовят целый ряд контактов по линии МИД и Госдепа. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, выступая на пресс-конференции по итогам визита в Нью-Йорк на 76-ю сессию ГА ООН.

«Это не единственное направление, по которым у нас ведутся сейчас обсуждения», - так он ответил на вопрос о возможном визите в РФ замгоссекретаря США по политическим делам Виктории Нуланд.

Лавров не уточнил, когда может состояться встреча.

«Мы исходим из того, что, когда обе стороны договорятся о том, что контакт состоится в такой-то день по такому-то вопросу, будет сделано соответствующее объявление», - сказал министр.

Также глава МИД РФ сообщил, что Москва и Вашингтон поддерживают регулярный контакт по ситуации в Сирии. По словам Лаврова, механизм деконфликтинга работает.