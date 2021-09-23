В стране и мире Курьез в ООН: Боррель перепутал график и пытался пройти на встречу к Лаврову без очереди Иван Линдеманн Отмечается, что главе европейской дипломатии объяснили, что министр иностранных дел РФ переговорит с ним чуть позже. Все участники произошедшего посмеялись. © Фото: МИД России, Twitter Читайте нас на: В ООН перед встречей глав МИД России и Японии произошел курьез с главой европейской дипломатии. Жозеп Боррель перепутал расписание и пытался пройти на встречу к Сергею Лаврову без очереди. © Мария Захарова, Telegram Фотографии произошедшего в своем Telegram-канале опубликовала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова. «Такое «на полях» крупных международных форумов случается. Рабочий момент», - написала она. © Мария Захарова, Telegram Отмечается, что Боррелю объяснили, что Лавров переговорит с ним чуть позже. Все участники произошедшего посмеялись. После чего в комнату для переговоров проследовал японский министр. © Мария Захарова, Telegram В ДPУГИХ CMИ Загрузка... Вас заинтересует Экспертное мнение и аналитика