Путин призвал уделить внимание занятости россиян предпенсионного возраста

Президент России Владимир Путин в ходе встречи с избранными губернаторами заявил о необходимости реагировать на проблемы соблюдения прав россиян предпенсионного возраста.

«Уделять необходимое внимание вопросам занятости, в том числе, а может быть и прежде всего, молодых специалистов. Ну и тех, кто достиг предпенсионного возраста — вы знаете, что здесь подчас возникают проблемы», — сказал он.

Также президент РФ призвал губернаторов выполнять свои обязанности «засучив рукава, и с сердцем, и с душой», тем самым выполняя предвыборные обещания, которые были даны избирателям, проголосовавшим за них.

Ранее глава государства на встрече с руководством партий, прошедших в Госдуму VIII созыва, заявлял, что уровень бедности в России требуется свести до минимума, а условия жизни жителей РФ улучшить.