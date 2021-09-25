В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика

В Узбекистане опровергли информацию о том, что в Ташкенте у двух семей произошел конфликт на национальной почве. Его причиной, как сообщалось накануне, стало избиение русскоговорящего мальчика сверстниками.

Как отмечает «360» со ссылкой на МВД, конфликта не было, такую информацию распространяли «отдельные деструктивно настроенные граждане и активисты социальных сетей».

Накануне в соцсетях было опубликовано видео. Судя по всему, оно было записано уже после предполагаемого избиения. На кадрах запечатлена ссора жителей Ташкента. Также из видео следует, что мужчина (возможно, отец хулиганов) угрожает бабушке и матери русскоговорящего мальчика расправой, по информации очевидцев, за то, что они намерены обратиться в правоохранительные органы. Как рассказали в ГУВБ по Ташкенту, на участников видео составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».