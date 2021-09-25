Телеканал «Звезда» на facebook
В стране и мире В стране и мире В стране и мире

В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика

Иван Коновалов
18:45 25.09.2021
В МВД заявили, что конфликта не было, такую информацию распространяли «отдельные деструктивно настроенные граждане и активисты социальных сетей».
В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика
© Фото: Наталья Алиева, "ВКонтакте"
Читайте нас на:

В Узбекистане опровергли информацию о том, что в Ташкенте у двух семей произошел конфликт на национальной почве. Его причиной, как сообщалось накануне, стало избиение русскоговорящего мальчика сверстниками.

Как отмечает «360» со ссылкой на МВД,  конфликта не было, такую информацию распространяли «отдельные деструктивно настроенные граждане и активисты социальных сетей».

Накануне в соцсетях было опубликовано видео. Судя по всему, оно было записано уже после предполагаемого избиения. На кадрах запечатлена ссора жителей Ташкента.  Также из видео следует, что мужчина (возможно, отец хулиганов) угрожает бабушке и матери русскоговорящего мальчика расправой, по информации очевидцев, за то, что они намерены обратиться в правоохранительные органы. Как рассказали в ГУВБ по Ташкенту, на участников видео составили протокол по статье «Мелкое хулиганство».

ВЫСКАЗАТЬСЯ Комментарии
В ДPУГИХ CMИ
Загрузка...
Вас заинтересует
Экспертное мнение и аналитика
Картина дня
18:58 В стране и мире
Видео
Путин призвал уделить внимание занятости россиян предпенсионного возраста
18:45 В стране и мире
В Узбекистане отреагировали на сообщения об избиении русскоговорящего мальчика
18:18 В стране и мире
Видео
В Сочи возобновили движение по федеральной трассе после сошедшего на нее камнепада
16:30 Спорт
Видео
Колосков назвал возможные причины ухода Семина с поста главного тренера «Ростова»
07:50 В стране и мире
Задержаны еще двое участников нападения на Ботлихский район Дагестана в 1999 году
Популярное
Видео
«Перетягивание мопса»: инвалид-колясочник рассказал, как спас свою собаку от стаи бродячих псов в Ульяновске
Мясников рассказал, люди с какой группой крови защищены от COVID-19
Бывший охранник Бритни Спирс рассказал, как следили за певицей за годы опекунства
Видео
Воронка над Джубгой: на черноморском побережье сняли на видео смерч
СМИ: Marvel подала в суд на наследников создателей комиксов
Видео
«Худой толстяк»: диетолог предупредила об опасности скрытого ожирения
Читать далее
читайте ниже следующую новость
Телеканал «Звезда» Уведомления для браузеров
Уведомления для браузеров
 		МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
МОБИЛЬНАЯ ВЕРСИЯ САЙТА
Новости В стране и мире Экономика и бизнес Армия ОПК Вопросы истории Общество Спорт Наука и техника Телеканал Прямой эфир Программы Программа передач Фильмы онлайн О телеканале Оружие Авиация Флот Бронетехника Артиллерия Ракетные системы Военный космос Прочее Инфографика Лица Лица телеканала Помним наших коллег О компании Вакансии Партнерам Учредительные документы Правовая информация Лицензии Социальная реклама Контакты О приеме телеканала «ЗВЕЗДА»
Сетевое издание www.tvzvezda.ru (далее – Издание) является средством массовой информации и зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Свидетельство о регистрации ЭЛ ФС77–59170 от 22 августа 2014 года). Учредителем и редакцией Издания является Открытое акционерное общество «Телерадиокомпания Вооруженных Сил Российской Федерации «ЗВЕЗДА» (ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»).

Главный редактор: Харьков А.В.

   Контакты
   Адрес: Россия, 129164,г. Москва, проспект Мира, д. 126
   E-mail:
   Тел: +7 (495) 645-92-89

Издание может содержать информационную продукцию, предназначенную для лиц старше 18 лет.

Правила использования материалов ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»

© ОАО «ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА»
rambler_partner
Рейтинг@Mail.ru
Предлагаем посмотреть эту страницу на версии сайта для мобильных устройств.