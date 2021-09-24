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Трое детей избили русскоговорящего мальчика в Ташкенте

Иван Линдеманн
17:02 24.09.2021
Сначала бабушка пострадавшего намеревалась обсудить ситуацию с родителями хулиганов. Однако те не стали слушать женщину и, по ее словам, посоветовали переехать в Россию.
© Видео: Наталья Алиева, "ВКонтакте" © Фото: Наталья Алиева, "ВКонтакте"
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В Узбекистане избили восьмилетнего мальчика за то, что он говорил по-русски. Инцидент произошел в Ташкенте на одной из детских площадок. Как рассказала бабушка пострадавшего, она увидела, как трое ровесников пинают ее внука, лежащего на земле, и кричат «Урус!».

«Я бегу к внуку - у него все лицо в пыли, и он сильно плакал. Те дети отошли, смеялись», - поделилась женщина.

Сначала бабушка намеревалась обсудить ситуацию с родителями хулиганов. Однако те не стали слушать женщину и, по ее словам, посоветовали переехать в Россию.

После неудачной попытки договориться бабушка и мать избитого ребенка отправились в полицию, чтобы написать заявление. И в этот момент в ситуацию вмешался отец хулиганов. Из видео, опубликованного в соцсети «ВКонтакте», следует, что он пригрозил женщинам расправой.

Также пострадавшие утверждают, что сотрудники правоохранительных органов бездействуют. На каждого участника ссоры был составлен административный протокол по статье «Мелкое хулиганство».

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