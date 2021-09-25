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Путин предложил Володина на пост спикера Госдумы

Анна Касаткина
18:28 25.09.2021
Глава государства отметил, что руководство думы предыдущего созыва выстроило профессиональные отношения со всеми фракциями и хорошо себя показало в период пандемии.
© Видео: ТРК ВС РФ «ЗВЕЗДА» © Фото: Konstantin Kokoshkin, GlobalLookPress
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Президент России Владимир Путин считает, что Вячеслав Володин достоин возглавить Государственную думу нового созыва. Об этом он заявил на встрече с представителями прошедших в нижнюю палату парламента политических партий.

Глава государства отметил, что за предыдущие четыре года руководство Госдумы выстроило профессиональные отношения со всеми фракциями. Кроме того, в непростой период борьбы с пандемией дума смогла консолидировать усилия на основных направлениях развития страны, в значительной степени благодаря спикеру Вячеславу Володину, добавил Путин.

«Вам решать в ходе голосования, но я считаю, что Вячеслав Викторович вполне достоин того, чтобы возглавить и Государственную думу следующего, восьмого созыва», - сказал президент.

Кандидатуры спикеров будут предложены на первом пленарном заседании Госдумы нового созыва. Как ранее сообщили в пресс-службе партии «Единая Россия», которая получила конституционное большинство в новом созыве, заседание назначено на 12 октября.

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