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СМИ: журнал Lancet распустил рабочую группу по исследованию происхождения коронавируса

Анна Касаткина
17:35 25.09.2021
Решение приятно из-за возможно конфликта интересов, сообщил председатель комиссии журнала.
СМИ: журнал Lancet распустил рабочую группу по исследованию происхождения коронавируса
© Фото: Daniel Roberts, Pixabay
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Председатель комиссии журнала Lancet, профессор Колумбийского университета США Джеффри Сакс распустил группу по исследованию происхождения коронавируса из-за возможного конфликта интересов. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как пояснил Сакс, решение приятно по причине связи группы с некоммерческой организацией EcoHealth Alliance из Нью-Йорка. Президент организации Питер Дасзак возглавлял рабочую группу до июня этого года, а ряд входящих в группу ученых ранее сотрудничали с ним или EcoHealth Alliance. Базирующаяся в Нью-Йорке организация использовала американские средства исследования коронавирусов летучих мышей совместно с институтом вирусологии в Ухане.

По данным издания, Дасзак - противник версии лабораторного происхождения коронавируса. Он был в составе международной группы экспертов ВОЗ, посещавшей Ухань и впоследствии опубликовавшей доклад, где вышеназванная версия называлась «крайне маловероятной».

«Я просто не хотел рабочую группу, которая имеет такое явное отношение к одному из главных пунктов этого исследования происхождения, каким была EcoHealth Alliance», - сказал Сакс WSJ.

Он добавил, что комиссия журнала продолжит изучать происхождение коронавируса и опубликует доклад с результатами исследования в 2022 году, пишет РИА Новости.

Ранее в Уханьском институте вирусологии заявили, что никогда не синтезировали, не выводили искусственно и не допускали утечки коронавируса. Научный сотрудник института Юань Чжимин подчеркнул, что на сегодняшний день не существует ни одного доказательства, которое подтвердило бы искусственное происхождение вируса или же его утечку из лаборатории.

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